Процентная ставка по семейному капиталу в Беларуси выросла почти в 1,5 раза

В 2017 году процентная ставка по депозитам семейного капитала для многодетных семей в Беларуси вырастет почти в полтора раза. Как сообщили сегодня в Министерстве финансов, она составит 1,68567% годовых.

В соответствии с постановлением Минфина №9 от 2.03.2015 год, процентная ставка по депозиту «Семейный капитал» привязана к ставке LIBOR. Ежегодно ее размер пересматривается. 30 декабря ставка LIBOR для депозитов сроком на один год в долларах США составила 1,68567% годовых. Аналогичный размер ставки будет действовать в этом году и для депозитов семейного капитала. В прошлом году она выросла в два раза.

Как сообщил замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, за два года существования семейного капитала в Беларуси за этим видом господдержки обратилось около 28,8 тыс. белорусов. Депозиты были открыты на сумму более 288 млн долларов. Из них 17,2 тыс. депозитных счета были открыты в 2016 году.

Семейный капитал начал действовать в Беларуси с начала 2015 года и продлится до конца 2019 года. Его размер составляет 10 тыс. долларов. Эти деньги зачисляются на счет в «Беларусбанке» семьям при рождении и усыновлении (удочерении) третьего и последующих детей.