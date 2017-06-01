Водитель маршрутки о ДТП под Ушачами: бульдозер увидел за секунду до удара

5 января 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения маршрутки с ковшом бульдозера, перевозимым на трале грузовиком МАЗ, в Ушачском районе. Водитель микроавтобуса «Мерседес» сообщил журналистам СТВ, что увидел этот бульдозер буквально за секунду до удара. Сейчас он и пострадавшие пассажиры находится в больнице.

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Эта авария произошла ранним утром 5 января на трассе Лепель-Полоцк-граница России. Уже известно, что бульдозер перевозился с нарушениями: не было спецразрешения на перевозку негабарита, транспортировка осуществлялась в темное время суток, техника не была никак обозначена, а ковш бульдозера, в который и врезалась маршрутка, почти на полметра выступал на проезжую часть. Он срезал весь левый бок микроавтобуса как лезвием.

Один пассажир маршрутного такси, 28-летний житель Новополоцка, погиб на месте аварии. Водитель и еще восемь пассажиров отправились в больницу. До прибытия скорой помощи пассажиры, которые сидели в салоне по правой стороне, пытались оказать помощь пострадавшим, которые сидели слева. «Очнулись, увидели, что борта у маршрутки нет. К счастью я сидел правее. Мы помогали вытаскивать людей, пока не было скорой», - рассказал один из пассажиров.

Два человека попали в реанимацию, у них врачи диагностировали политравмы. По словам главврача Ушачской больницы Сергея Моисеева, одна женщина была прооперирована, но ее состояние недостаточно стабильное, чтобы говорить о прогнозе. «Мы делаем все возможное», - отметил он.