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06. 01. 2017

Домрачева стартует 50-й в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

6 января трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева проведет свою первую гонку после полуторагодичного перерыва. Она будет участвовать в женском спринте на 7,5 километра на этапе Кубка мира в Оберхофе под 50-м номером.

В предудыщий раз Дарья Домрачева участвовала в соревнованиях в марте прошлого года в Ханты-Мансийске. Затем он была вынуждена сделать паузу из-за мононуклеоза, свадьбы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, беременности и рождения ребенка.
 
Первой из белорусок в гонку уйдет Дарья Юркевич, которая получила 11-й номер. 44-й стартует Ирина Кривко, 84-й - Надежда Писарева. Надежда Скардино не участвует в гонке, поскольку восстанавливает силы после простуды. В воскресенье она планирует выступить в масс-старте.
 
Женская спринтерская гонка начнется в 16:05 (по белорусскому времени), телеканал «Беларусь 5» покажет ее в прямом эфире.
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