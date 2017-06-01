Домрачева стартует 50-й в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

6 января трехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева проведет свою первую гонку после полуторагодичного перерыва. Она будет участвовать в женском спринте на 7,5 километра на этапе Кубка мира в Оберхофе под 50-м номером.

В предудыщий раз Дарья Домрачева участвовала в соревнованиях в марте прошлого года в Ханты-Мансийске. Затем он была вынуждена сделать паузу из-за мононуклеоза, свадьбы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, беременности и рождения ребенка.

Первой из белорусок в гонку уйдет Дарья Юркевич, которая получила 11-й номер. 44-й стартует Ирина Кривко, 84-й - Надежда Писарева. Надежда Скардино не участвует в гонке, поскольку восстанавливает силы после простуды. В воскресенье она планирует выступить в масс-старте.

Женская спринтерская гонка начнется в 16:05 (по белорусскому времени), телеканал «Беларусь 5» покажет ее в прямом эфире.