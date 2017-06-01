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06. 01. 2017

В Борисовском районе убили настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря

В Борисовском районе убили настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря матушку Василисса. В правоохранительных органах подтвердили эту информацию, но не стали раскрывать обстоятельства преступления.

Известно, что убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. «Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре», - прокомментировал инцидент пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин. 
 
Подозреваемую в нападении уже задержали, пишет sputnik.by. Других подробностей пока нет.
 
Матушка Василисса являлась настоятельницей Cвято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района более десяти лет.
 
Фото: МЛЫН.by
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