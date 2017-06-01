Рождественский турнир: Лукашенко забросил 5 шайб и стал лучшим бомбардиром

За два матча Рождественского турнира любителей хоккея, который проходит на льду «Чижовка-Арены» в Минске, президент Беларуси Александр Лукашенко забросил пять шайб и отдал три голевые передачи. Благодаря этому он возглавил топ лучших бомбардиров турнира.

4 января команда Беларуси во главе с Александром Лукашенко победила хоккеистов из Объединенных Арабских Эмиратов – 7:3. В этом матче белорусский лидер отличился тремя результативными передачами и одной забитой шайбой.

Вчера, 5 января, дружина главы государства разгромила сборную команду Балкан со счетом 14:7. На этот раз Александр Лукашенко забросил четыре шайбы. Таким образом, в первом матче президент набрал 4 очка (1+3 по системе «гол+пасс»), во втором – тоже 4 (4+0). Сейчас в его активе 8 очков, которые позволили занять первое место в гонке бомбардиров.

Благодаря двум победам белорусская команда лидирует в группе А с 4 очками. У ОАЭ и Швейцарии по 2 очка, у Балкан - 0 очков. Сегодня в 19:00 белорусы выйдут на лед и сразятся с командой из Швейцарии.