МНС: установлены новые сроки выставления электронных счетов-фактур

С 1 января 2017 год в Беларуси действует новый срок выставления электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в пятницу, 6 января, в Министерстве по налогам и сборам. Теперь они должны выставляться не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В МНС отметили, что новые сроки выставления электронных счетов-фактур были установлены в соответствии с п.5 ст.1061 Налогового кодекса. Что касается поставок товаров за декабрь 2016 года, счета-фактуры должны быть выставлены не позднее 10 января 2017 года.

Добавим, что в текущем году в Беларуси налоговые вычеты по НДС будут приниматься только на основании электронных счетов-фактур. Их обязаны использовать все плательщики налога на добавленную стоимость.