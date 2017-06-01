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06. 01. 2017

За нарушения по охране труда оштрафовали 12,9 тыс. должностных лиц и нанимателей

В январе-ноябре 2016 года в Беларуси за нарушения по охране труда оштрафовали 8806 должностных лиц и 4174 нанимателя. Общая сумма штрафов составила почти 2,5 миллиона рублей - 1,5 млн рублей для должностных лиц и почти 1 млн для нанимателей. Такие данные сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В течение одиннадцати месяцев государственные инспекторы труда провели более 6900 проверок, в ходе которых пресекли 108,5 тыс. нарушений законодательства о труде и об охране труда. Более 7800 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 28 – уволены. По требованию инспекторов труда от работы отстранили более 38,4 тыс. работников.
 
В Минтруда отметили, что в последние годы инспекторы все больше уделяют внимания превентивным мерам в области охраны труда. По заявлению самих нанимателей они могут провести внеплановую проверку, по итогам которой выдается предписание об устранении нарушений, но штрафов не следует. За последние пять лет количество организаций, которые обратились за таким аудитом, увеличилось в три с половиной раза.
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