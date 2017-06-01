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06. 01. 2017

Минфин приостановил работу страховой компании "Пенсионные гарантии"

Источник фото: РБК

По решению Министерства финансов Беларуси срок действий лицензии открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» был приостановлен. Причиной для этого стало невыполнение требований Минфина об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, срок приостановки работы страховой организации – с 11 по 16 января. Как оказалось, за 2016 год она превысила норматив расходов на ведение дела более чем на 240 тысяч рублей. Еще в апреле прошлого года Министерство финансов вынесло ОАСО «Пенсионные гарантии» предписание на устранение нарушения. 
 
До 1 января 20167 года страховая организация должна была устранить недостатки в работе и представить письменный отчет. 28 декабря руководство компании представило в адрес Минфина отчет о невозможности исполнения данного требования. В результате было принято решение о приостановлении действия лицензии, выданного на осуществление страховой деятельности.
  • Предприятия и ведомства:
  • Минфин
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