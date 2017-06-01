Минфин приостановил работу страховой компании "Пенсионные гарантии"

По решению Министерства финансов Беларуси срок действий лицензии открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» был приостановлен. Причиной для этого стало невыполнение требований Минфина об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, срок приостановки работы страховой организации – с 11 по 16 января. Как оказалось, за 2016 год она превысила норматив расходов на ведение дела более чем на 240 тысяч рублей. Еще в апреле прошлого года Министерство финансов вынесло ОАСО «Пенсионные гарантии» предписание на устранение нарушения.

До 1 января 20167 года страховая организация должна была устранить недостатки в работе и представить письменный отчет. 28 декабря руководство компании представило в адрес Минфина отчет о невозможности исполнения данного требования. В результате было принято решение о приостановлении действия лицензии, выданного на осуществление страховой деятельности.