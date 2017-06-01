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06. 01. 2017

Под Борисовом задержали женщину, убившую настоятельницу монастыря

Сотрудники милиции задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань в Борисовском районе. По предварительным данным, матушку Василиссу убила одна из болящих послушниц, т.е. страдающих психическими расстройствами.

смотрите также В Борисовском районе убили настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря
Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног отметила, что сейчас следователи разбираются в обстоятельствах происшествия и работают с участниками трагического события. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
 
В отношении подозреваемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование этого дела взято на контроль руководством областного УСК.
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