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06. 01. 2017

Из-за морозов минские теплосети перешли на усиленный режим работы

Из-за усиления морозов Минские тепловые сети перешли на усиленный режим работы, сообщил в пятницу, 6 января, главный инженер предприятия Александр Драгун. По его словам, в круглосуточном режиме работают 10 бригад аварийно-восстановительной, диспетчерской, абонентской служб для устойчивого теплоснабжения потребителей и сокращения сроков локализации возможных нарушений.

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Александр Драгун также отметил, что при температуре воздуха 8-20 градусов мороза в нерабочее время дополнительно организовывается дежурство на дому производственного персонала и бригад по замене трубопроводов, а при усилении морозов организуется круглосуточное дежурство специалистов с закреплением автотранспорта. Сотрудники Минских теплосетей будут работать в усиленном режиме до улучшения погодных условий.
 
За нынешний отопительный период всего было ликвидировано более 500 повреждений на теплосетях, пишет БелТА.
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