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06. 01. 2017

Нацбанк уничтожил около 58% старых денег, собранных до 1 января

Национальный банк Беларуси уже уничтожил около 58% старых денег - 177,5 миллиона банкнот образца 2000 года. Остальная наличность будет уничтожаться постепенно в Центральном хранилище Нацбанка.

С 1 января 2017 года старые деньги исчезли из оборота, но их еще можно поменять в Нацбанке и банках без комиссии до конца 2019 года. С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года обмен будет производиться только в Нацбанке.
 
По данным на конце декабря, из обращения было выведено около 96% от суммы или 58% от количества банкнот старого образца. Купюры крупного номинала были изъяты почти полностью, банкноты в 5, 10 и 20 тысяч рублей – на 72%. Около 70% мелких купюр оставалась на руках у населения и в организациях торговли.
 
В Нацбанке отметили, что за последние 15 лет в Беларуси в обращении находилось около 600 млн старых купюр. Чтобы утилизировать такое количество денег, специальный аппарат по их уничтожению должен беспрерывно работать 2400 часов подряд. Кроме того, в утиль отправятся около 23 тысяч кассовых аппаратов, которые нельзя перепрограммировать на работу с копейками, пишет sb.by.
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