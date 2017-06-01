Нацбанк уничтожил около 58% старых денег, собранных до 1 января

Национальный банк Беларуси уже уничтожил около 58% старых денег - 177,5 миллиона банкнот образца 2000 года. Остальная наличность будет уничтожаться постепенно в Центральном хранилище Нацбанка.

С 1 января 2017 года старые деньги исчезли из оборота, но их еще можно поменять в Нацбанке и банках без комиссии до конца 2019 года. С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года обмен будет производиться только в Нацбанке.

По данным на конце декабря, из обращения было выведено около 96% от суммы или 58% от количества банкнот старого образца. Купюры крупного номинала были изъяты почти полностью, банкноты в 5, 10 и 20 тысяч рублей – на 72%. Около 70% мелких купюр оставалась на руках у населения и в организациях торговли.