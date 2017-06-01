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06. 01. 2017

В Полоцке сгорел четырехквартирный дом - видео

Источник фото: МЧС РБ

Поздно вечером 5 января в Полоцке сгорел жилой четырехквартирный дом, расположенный на переулке Юбилейный. В момент возгорания в доме находилось восемь человек, сообщили сегодня в Витебском областном управлении МЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре около 22:40 и сразу же выдвинулись на место происшествия. Когда они прибыли туда, крыша дома уже горела открытым пламенем, а жильцы уже стояли на улице. Никто из них не пострадал.
 
В МЧС отметили, что этот дом стал непригодным для дальнейшего проживания, поэтому все жильцы временно приютятся у родственников в Полоцке. Причина возгорания устанавливается, основной версией рассматривается нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.
 

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