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06. 01. 2017

"Минскоблгаз" не согласен платить компенсацию родным погибших в Борисове

Источник фото: tut.by

В суде Борисовского района продолжаются слушания по делу о гибели шестерых жителей Борисова от отравления угарным газом в конце января 2016 года. УП «Минскоблгаз», которое привлечено по делу в качестве гражданского ответчика, не согласно выплачивать компенсацию морального вреда родственникам погибших.

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Обвиняемые – два слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения «Борисовгаза». Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности. На предприятии считают, что газовщики не виноваты в том, что произошла трагедия. Сами мужчины отрицают свою вину.
 
Напомним, родственники погибших, которые на суде являются потерпевшими, предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому. Некоторые просят возместить понесенные по делу расходы, а также расходы на погребение. 
 
В «Минскоблгазе» считают, что борисвчане погибли в результате ряда причин, а отравление людей угарным газом не состоит в причинно-следственной связи с бездействием обвиняемых. Основными причинами трагедии, по мнению представителя предприятия Марины Китаевой, стали опрокидывание тяги, грязные вентиляционные решетки и то, что помещение не проветривалось при работающей колонке, пишет TUT.by.
 
Также на суде выяснилось, что проблемы с газовой колонкой у погибшей семьи начались за полгода до рокового дня. Родственница погибших рассказала, что невестка и внучка жаловались на частые головные боли и недомогания. Газовщиков вызывали месяц до трагедии, но они не выявили неисправностей.
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