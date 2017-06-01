В Минске во время движения загорелся автобус, пассажиры спаслись

Около шести часов утра 6 января 2017 года на улице Лобанка в Минске во время движения загорелся городской автобус №17, который ехал по маршруту «ДС Сухарево-5 - ДС Кунцевщина». В момент возникновения пожара в нем находилось пятнадцать человек.

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В столичном управлении МЧС сообщили, что пассажиры и водитель успели спастись, прежде чем огонь охватил транспортное средство. В 6:00 в службу 101 поступило сообщение о горящем автобусе, а в 6:15 пожар уже был ликвидирован.

Сейчас выясняется причина возгорания. Возможной причиной называется короткое замыкание электропроводки, но окончательные выводы делать пока рано.