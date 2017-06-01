Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2017, пятница, 17:33
-20°C
Завтра -21°C
-20°C
Завтра -21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
06. 01. 2017

Минздрав: в Беларуси отмечаются единичные случаи гриппа

В Беларуси происходят единичные случаи гриппа, сообщила 6 января замначальника главного управления организации медицинской помощи Минздрава Людмила Жилевич. По ее словам, на сегодняшний день в республике отмечаются лишь спорадические случаи гриппа А(H3N2), а уровень заболеваемости гораздо ниже, чем был в прошлом году.

Людмила Жилевич выразила надежду, что проведенные ранее Минздравом мероприятия позволят избежать эпидемии гриппа в этом сезоне. Минувшей осенью в Беларуси вакцины от гриппа получили около 40% населения, пишет БелТА.
 
Также в Минздраве обратили внимание на низкий уровень активности острых респираторных инфекций этой зимой. Однако за помощью к медикам обращается большое количество пациентов с жалобами на симптомы простуды. Как правило, это связано не с гриппом, а с другими простудными заболеваниями.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Здоровье
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.