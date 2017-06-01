За сутки в Минской области зафиксировали 7 случаев обморожения

За минувшие сутки в Минской области зафиксировали семь случаев обморожения, о чем сообщили сегодня, 6 января 2017 года, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. От сильных морозов пострадали жители Червенского, Логойского, Борисовского, Стародорожского и Копыльского районов, а в Солигорском районе обморожение получили 2 человека.

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В МЧС также напомнили, что при переохлаждении человека нужно доставить в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую одежду, дать горячее питье и обезболивающее. Одновременно с этим нужно позвонить в скорую помощь.

Белорусские синоптики прогнозируют, что на предстоящих выходных в Беларуси температура воздуха опустится до минус 32 градусов. Наступлением сильных морозов связано с приходом очень холодной воздушной массы арктического происхождения.