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06. 01. 2017

В МВД опровергли информацию, что игуменью убила гражданка Казахстана

В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию о том, что настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе убила гражданка Казахстана. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что подозреваемая является гражданкой Беларуси.

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По его словам, женщина является уроженкой Казахстана, но долгое время живет в Беларуси и имеет белорусский паспорт. В монастыре говорят, что женщина, которая убила матушку Василиссу, являлась ее крестницей.
 
В Борисовской епархии сообщили, что подозреваемой 29 лет, ее временно приютили в монастыре, чтобы помочь решить жизненные проблемы. «В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое «по всей вероятности» и стало причиной ее страшного поступка», - сообщается на сайте епархии.

Фото: mlyn.by

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