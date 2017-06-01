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06. 01. 2017

Митрополит Павел выразил соболезнования по случаю смерти игуменьи Василиссы

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выразил соболезнование по случаю трагической кончины настоятельницы Ксениевского монастыря в деревне Барань Василиссы. Игуменья была жестоко убита поздним вечером 5 января. Милиция задержала подозреваемую – 29-летнюю прихожанку, которую временно приютили в храме.

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Митрополит Павел выразил соболезнования епископу Борисовскому и Марьиногорскому Венимамину и сестрам обители соболезнования в связи с трагической безвременной кончиной игумении Василиссы.
 
«Новопреставленная матушка понесла многие труды по устроению монашеской жизни, строительству храмов и корпусов, попечению о многочисленных паломниках Ксениевской обители, и весть о ее кончине отозвалась скорбью не только в моем сердце, но и в сердцах многих и многих православных христиан. Верю и молитвенно надеюсь, что Господь Сил примет ее боголюбивую душу в Свое нетленное Царство», - отмечается в сообщении на сайте Белорусской православной церкви.
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