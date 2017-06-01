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06. 01. 2017

Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию киберспорта

Источник фото: Reuters

6 января 2017 года стало известно, что Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта». Об этом сообщили представители ведомства.

Федерация была создана для развития киберспорта в Беларуси как части международного спортивного движения, а также в качестве подготовки граждан к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни.
 
Киберспорт является признанным видом спорта, представляющим соревнования в виртуальном пространстве, которые моделируются компьютерными технологиями. Разыгрываемые на соревнованиях призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов США. Сами игры турниров транслируются в прямом эфире в интернете, собирая многомиллионную аудиторию.
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