Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию киберспорта

6 января 2017 года стало известно, что Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта». Об этом сообщили представители ведомства.

Федерация была создана для развития киберспорта в Беларуси как части международного спортивного движения, а также в качестве подготовки граждан к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни.

Киберспорт является признанным видом спорта, представляющим соревнования в виртуальном пространстве, которые моделируются компьютерными технологиями. Разыгрываемые на соревнованиях призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов США. Сами игры турниров транслируются в прямом эфире в интернете, собирая многомиллионную аудиторию.