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06. 01. 2017

В первой после перерыва гонке Домрачева финишировала 37-й

Сегодня в немецком Оберхофе состоялось возвращение белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой после полуторагодичного перерыва. В спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира спортсменка пришла к финишу 37-й.

Первое место заняла чешка Габриэла Коукалова, показавшая результат 22 мин. 28,5 сек. На втором месте оказалась финка Кайса Мякяряйнен (+21,3 сек. и 2 штрафных круга), на третьем - француженка Мари Дорен-Абер (+24 сек., 1). Дарья Домрачева проиграла победительнице 2 мин. 2,8 сек. и прошла два штрафных круга.
 
Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится 7 января. 
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