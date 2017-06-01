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06. 01. 2017

Сотрудник милиции насмерть сбил женщину в Смолевичском районе

В Смолевичском районе сотрудник Борисовского РУВД насмерть сбил женщину. Смертельное ДТП произошло вечером 30 декабря на автодороге Слобода-Новосяды, недалеко от деревни Кривая Береза, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сотрудник милиции ехал за рулем собственного автомобиля, был одет в гражданскую одежду. Необходимые документы были при нем, шины были сменены на зимние. Кроме того, мужчина был трезв.
 
Сообщается, что погибшей было 49 лет. В тот вечер женщина спешила домой с подарками и продуктами для праздничного стола. В результате наезда она получила тяжелые травмы и скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Напомним, что в конце ноября 2016 года в Ляховичском районе произошло другое ДТП с участием правоохранителя. Пьяный и.о. начальника ГАИ Барановичского ГУВД сбил насмерть женщину рядом с пешеходным переходом. После этого министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что этот инцидент – "удар под дых всему офицерскому собранию".
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