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06. 01. 2017

В большинстве областей Беларуси еще не утвердили тарифы на ЖКУ

В большинстве областей Беларуси еще не утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Исключение составили лишь Могилевская и Брестская области, где 30 декабря 2016 года по решению областным исполкомом были установлены ЖКУ.

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Решения об установления тарифов для жителей столицы, Минской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей пока не были опубликованы, несмотря на то, что население будет платить в феврале за январь уже по новым расценкам. Жировки с новыми тарифами придут до 15 февраля.
 
Ранее Телеграф сообщал, что в конце декабря Совет Министров утвердил тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг, которые будут действовать в Беларуси в этом году. Согласно постановлению №1035 от 16.12.2016, стоимость газоснабжения и отопления должна вырасти примерно на 17%, тарифы на электроэнергию останутся без изменений.
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