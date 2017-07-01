Команда Лукашенко сыграет в финале Рождественского турнира с Финляндией

Сегодня, 7 января, команда Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко сыграет в финале Рождественского турнира любителей хоккея. Она получила это право благодаря победе над швейцарцами во вчерашнем матче – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

смотрите также Рождественский турнир: Лукашенко забросил 5 шайб и стал лучшим бомбардиром

В матче против Швейцарии у белорусской команды отличились забитыми шайбами А. Макрицкий (2), М.Слыш, Д. Корсо и А. Асташкевич и А. Глебов. Алекксандр Лукашенко в этот раз не забил ни одного гола.

Белорусы заняли первое место в группе А (6 очков), ОАЭ – второе место (4 очков), у Швейцарии третья позиция (2 очка), Балканы последние (0 очков). 6 января в группе В сборная Финляндии победила команду Словакии (5:3), а россияне обыграли немцев (6:0).

Сегодня пройдут два заключительных матча Рождественского турнира. В 13:00 на льду «Чижовка-Арены» начнется матч между ОАЭ и Словакией за бронзу, а в 18:00 команды Беларуси и Финляндии будут бороться за золото.