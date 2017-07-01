Синоптики: 7 января в Беларуси без осадков, мороз до -24°C

Синоптики Республиканского гидрометцентра уточнили прогноз погоды в Беларуси на 7 января. Сегодня будет преимущественно без осадков, а в юго-восточных районах пройдет небольшой снег.

Ветер северного направления умеренный, по юго-востоку порывистый. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Максимальная температура воздуха в середине дня составит от минус 14 до минус 20 градусов, по северо-востоку будет холоднее – 21-24 градусов мороза.

В Минске в субботу без существенных осадков, температура воздуха около минус 20.