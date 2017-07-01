Минздрав уточнил, кому можно не пристегиваться ремнями безопасности в машине

Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, по которым водители транспортных средств и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности. Соответствующая норма была закреплена в постановлении Минздрава №126 от 14 декабря 2016 года, сообщил накануне Национальный правовой интернет-портал.

В частности, Министерство здравоохранения разрешило не пристегиваться в машине женщинам на сроке беременности более 20 недель, а также водителям и пассажирам после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства). Постановление обретет законную силу через 15 дней после опубликования.

ПДД разрешает не пристегиваться ремнями безопасности автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси при движении в населенном пункте и пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Министерство здравоохранения.