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07. 01. 2017

Минздрав уточнил, кому можно не пристегиваться ремнями безопасности в машине

Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, по которым водители транспортных средств и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности. Соответствующая норма была закреплена в постановлении Минздрава №126 от 14 декабря 2016 года, сообщил накануне Национальный правовой интернет-портал.

В частности, Министерство здравоохранения разрешило не пристегиваться в машине женщинам на сроке беременности более 20 недель, а также водителям и пассажирам после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства). Постановление обретет законную силу через 15 дней после опубликования.
 
ПДД разрешает не пристегиваться ремнями безопасности автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси при движении в населенном пункте и пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Министерство здравоохранения.
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