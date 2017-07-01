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07. 01. 2017

Белорусские ученые учатся восстанавливать печень, пораженную алкоголем

Белорусские ученые работают над технологией восстановления печени, пострадавшей от действия алкоголя. Данный метод поможет побороть патологии и восстановить поврежденные клетки. Об этом накануне, 6 января, сообщил академик-секретарь отделения медицинских наук НАН Беларуси Николай Сердюченко.

В 2017 году белорусские специалисты собираются изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени. По его словам, в ходе экспериментов была установлена способность влияния на развитие патологического процесса и восстановления пораженных клеток этого важного органа. «Мы продолжим работу в этом направлении», - отметил Николай Сердюченко.
 
Также ученые продолжат исследования в области иммунной терапии для лечения онкологических заболеваний, над механизмом ранней диагностики колоректального рака, а также технологии доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг.
 
Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков также добавил, что сейчас наши ученые работают над искусственной кожей или биокожей, способной быстро приживаться при ожоге, и над созданием новых витаминных комплексов.
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