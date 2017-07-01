Прорыв трубопровода под Пуховичами: без тепла и горячей воды остаются 1400 человек

6 января в поселке Правдинский в Пуховичском районе из-за прорыва трубопровода теплотрассы жители 45 многоквартирных домов остались без отопления и горячего водоснабжения, когда на улице температура воздуха превысила 20 градусов мороза. Также без тепла и горячей воды были школа, детский сад, общежитие и больница.

По сведениям Минского областного УМЧС, сообщение о прорыве трубопровода на улице Центральной поступило примерно в 16:20. К полуночи ремонтным бригадам удалось заменить поврежденный участок. Однако к 6 часам утра 7 января тепла и горячей воды не было в 35 жилых домах, в которых проживает около 1400 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Накануне трубопроводы прорвало также в деревне Петровщина Молодечненского района и в Логойске. Под Молодечно без теплоснабжения остается лишь 1 многоквартирный дом. В Логойске в 20 многоквартирных домах и в школе не было холодной воды, но к 14:00 водоснабжение восстановили.