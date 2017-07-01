Домрачева, Кривко и Юркевич сегодня участвуют в гонке преследования

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, которая накануне приступила к соревнованиям после родов, сегодня, 7 января, примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вместе с ней будут участвовать Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

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Соревнования начнутся в 16:30 по белорусскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Беларусь 5». В пятницу, 6 января, Дарья Домрачева финишировала в спринте под 37-м номером, что позволило ей отобраться в гонку преследования.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко направил Дарье слова поддержки и поздравил ее с возвращением в большой спорт. Сама спортсменка заявила, что постарается улучшать результаты от гонки к гонке, и рассчитывает на поддержку семьи и болельщиков.

«Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался», - рассказала она.