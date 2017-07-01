Минюст Беларуси зарегистрировал федерацию киберспорта‍

Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта». Об этом представители ведомства сообщили накануне, 6 января 2017 года.

Планируется, что данное общественное объединение будет способствовать развитию киберспорта в Беларуси как части международного спортивного движения. Также оно поможет подготовить граждан нашей страны к жизни в информационном обществе и окажет влияние на формирование здорового образа жизни.

Стоит отметить, что турниры по виртуальным играм пользуются огромной популярностью во всем мире, а призовые фонды соревнований доходят до миллионов долларов.