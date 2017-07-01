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07. 01. 2017

Лукашенко зажег рождественскую свечу в кафедральном соборе в Минске

7 января белорусские православные празднуют один из главных христианских праздников - Рождество Христово. В ночь на субботу митрополит Павел провел в минском Свято-Духовом кафедральном соборе всенощную службу, а сегодня утром президент Александр Лукашенко зажег там рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери.

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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси встретил главу государства в соборе. Также там присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.
 
Посещая кафедральный собор, Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать наш народ и государство. «Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример», - отметил он.
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