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07. 01. 2017

Из-за сильных морозов на 8 января объявлен оранжевый уровень опасности

На 8 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов, сообщили сегодня в Белгидрометцентре. Предстоящей ночью температура воздуха понизится до минус 22-27 градусов, а местами столбик термометра понизится до минус 32.

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В воскресенье осадков не ожидается, лишь в юго-восточных районах пройдет снег, местами возможна метель. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северный слабый до умеренного, по юго-востоку порывистый.
 
Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов мороза, местами до минус 28-32, в юго-восточных районах ожидается минус 18-21. Завтра днем будет минус 12-19 градусов, а по северу Беларуси – до минус 24.
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