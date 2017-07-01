За сутки в Беларуси зафиксировали более 15 случаев обморожения и холодовых травм

Из-за наступивших сильных морозов в Беларуси участились случаи обморожения. За минувшие сутки на территории Минской области зарегистрировали три случая обморожения, в Витебской области – 8 холодовых травм, в Могилевской области – 6. Об этом сегодня сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, за сутки три человека в Логойском, Солигорском и Борисовском районах получили обморожение. В Витебской области холодовые травмы получили восемь человек. Помимо этого, в течение дежурных суток работники МЧС десять раз выезжали на буксировку аварийных автомобилей.

В Могилевской области с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 6 человек. У всех были диагностировано обморожение конечностей. Причем в трех случаях люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В Могилевском УМС рассказали, что кто-то из пострадавших получил обморожение во время прогулки, кто-то – при езде на велосипеде, а кого-то прохожие нашли лежащим на улице.