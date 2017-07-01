В Мядельском районе пьяный сельчанин застрелил из ружья гостя

На этой неделе в деревне Нарейши в Мядельском районе произошел трагический случай: в пьяной ссоре сельчанин застрелил из ружья своего собутыльника. Погибшему было 45 лет, сообщили в УВД Минского облисполкома.

3 января двое мужчин распивали алкогольные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 48-летний хозяин дома схватился за ружье ИЖ-17 (незарегистрированное) и застрелил гостя.

На следующее утро подозреваемый сознался в убийстве. Его задержали, а ружье изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».