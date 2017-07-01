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07. 01. 2017

Матушку Василиссу похоронят 8 января на территории Свято-Ксеньевского монастыря

Матушка-настоятельница Свято-Ксеньевского монастыря Василисса будет похоронена завтра, 8 января, на территории духовной обители. Трагический случай с игуменьей произошел вечером 5 января. 29-летняя послушница, уроженка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, нанесла ей многочисленные ножевые ранения.

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Накануне утром в монастыре отслужили заупокойную литию по новопреставленной игумении Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
 
После литии состоялось совещание по организации погребения. Было решено похоронить настоятельницу на территории монастыря, который находится в деревне Барань Борисовского района. Панихиду назначили на 9:00 8 января, а чин отпевание и погребения пройдет в 14:00.
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