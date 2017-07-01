В Пуховичском районе восстановили подачу тепла и горячей воды

К полудню 7 января в поселке Правдинский Пуховичского района завершились работы по восстановлению подачи тепла и горячей воды в дома и квартиры местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного управления МЧС.

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Работы по ликвидации аварии на трубопроводе теплотрассы, а также по восстановлению тепло- и горячего водоснабжения завершились к 12:00 7 января. Из-за прорыва трубопровода без горячей воды и тепла меньше суток оставались 45 многоквартирных домов, больница, школа, детский сад и общежитие.

После полуночи поврежденный участок трубы заменили, но к 6 часам утра подачу тепла и воды удалось восстановить только в 10 домах и социальных объектах.