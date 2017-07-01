Белорусы на МАЗах финишировали в первой десятке на пятом этапе "Дакара"

На пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2017» белорусские МАЗы финишировали в первой десятке. Экипаж Сергея Вязовича занял пятое место, Александра Василевского – шестое, а МАЗ Алексея Вишневского прибыл к финишу восьмым.

смотрите также Белорусы вошли в четверку лидеров на «Дакаре»

Первым финишную черту пересек Жерар де Рой, прошлогодний победитель «Дакара», который сейчас возглавляет рейтинг участников.

Все три команды из Беларуси повысили свои позиции в общем зачете и теперь занимают следующие места: экипаж Александра Василевского – 11-е место (отставание от лидера 1 ч 13 мин), экипаж Сергея Вязовича – 17-е (3 ч 24 мин), экипаж Алексея Вишневского – 20-е (4 ч 35 мин). Россияне на КАМАЗах занимают второе, третье, четвертое и седьмые места.

Предполагалось, то шестой этап пройдет сегодня между городами Оруро и Ла-Пас. Однако погода внесла свои коррективы в соревнования, и шестой этап официально отменен. Организаторы ралли-марафона решили, что гонка продолжится после дня отдыха.