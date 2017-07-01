Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2017, суббота, 16:24
-21°C
Завтра -16°C
-21°C
Завтра -16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
07. 01. 2017

На минских АЗС автомобилисты выстраиваются в очереди за "Арктикой"

Столичные автозаправки не справляются с наплывом автомобилистов, которые хотят приобрести зимнее дизельное топливо «Арктика». Водители сообщают об очередях на столичных АЗС, которые вынуждены ожидать заправки более часа.

С наступлением сильных морозов владельцы «дизелей» устремились на автозаправки за арктическим дизельным топливом. 5 января им приходилось стоять в очередях больше часа, чтобы заправиться, ан следующий день очереди уменьшились, но все равно были. 
 
На ряде АЗС «Белоруснефти» сотрудники предупреждали о том, что «Арктика» быстро заканчивается, и не все водители смогут им заправиться. На АЗС других сетей «Арктика» встречается редко или заканчивается также очень быстро. 
 
Так, один из водителей рассказал ABW.BY, что провел в очереди за арктическим топливом на АЗС «Белоруснефти» на гродненской трассе под Минском почти пять часов. По словам мужчины, причиной стало то, что топливо течет медленно тонкой струйкой. Например, чтобы заправить 20 литров топлива, нужно прождать до 20 минут. Сотрудники данной АЗС подтвердили, что действительно была такая проблема, но она уже устранена.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.