На минских АЗС автомобилисты выстраиваются в очереди за "Арктикой"

Столичные автозаправки не справляются с наплывом автомобилистов, которые хотят приобрести зимнее дизельное топливо «Арктика». Водители сообщают об очередях на столичных АЗС, которые вынуждены ожидать заправки более часа.

С наступлением сильных морозов владельцы «дизелей» устремились на автозаправки за арктическим дизельным топливом. 5 января им приходилось стоять в очередях больше часа, чтобы заправиться, ан следующий день очереди уменьшились, но все равно были.

На ряде АЗС «Белоруснефти» сотрудники предупреждали о том, что «Арктика» быстро заканчивается, и не все водители смогут им заправиться. На АЗС других сетей «Арктика» встречается редко или заканчивается также очень быстро.