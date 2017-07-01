В Осиповичах мужчина "слил" в казино 4600 рублей, принадлежавших фирме

В Осиповичах водитель одной из фирмы присвоил деньги от проданных товаров (4600 рублей) и в ту же ночь проиграл их в казино. Утром руководство компании узнало о крупной недостаче и написало заявление в милицию.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, житель Осиповичей являлся водителем фирмы и доставлял товар людям, которые покупали его в интернет-магазине. За день он получил от заказчиков более 9 тысяч рублей, но не сдал их в кассу, а отправился в Бобруйск в казино. Там мужчина проиграл больше половины суммы.

В отношении неудачливого игрока возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено). Ему предстоят пройти психолого-психиатрическую экспертизу на предмет игровой зависимости.