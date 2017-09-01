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09. 01. 2017

В Щучинском районе сельчанин замерз насмерть на дороге

Утром в воскресенье, 8 января 2017 года, на дороге Щучин – Демброво возле деревни Долгая в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Им оказался 56-летний житель соседней деревни Лядск Высокий, который погиб в результате общего переохлаждения организма.

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По информации Гродненского областного УМЧС, сообщение об обнаружении трупа на дороге вблизи деревни Долгая поступило в 10:37. Предварительно установлено, что мужчина замерз насмерть. Врачи скорой помощи лишь констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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