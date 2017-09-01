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09. 01. 2017

Ночной пожар в Минске: пенсионерка погибла, 14 жильцов эвакуировали

Источник фото: МЧС

Один человек погиб и четырнадцать были эвакуированы из-за пожара в одной из квартир многоэтажного дома по улице Беломорская,5 в Минске. Погибшей оказалась престарелая женщина, которую нашли в бессознательном состоянии во время тушения огня.

В столичном управлении МЧС сообщили, что пожар в трехкомнатной квартире на седьмом этаже дома произошел в третьем часу ночи 9 января. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали с вышерасположенных квартир 14 человек, в том числе двух пенсионеров с квартиры на восьмом этаже.
 
В ходе ликвидации пожара работники МЧС обнаружили хозяйку квартиры 1939 года рождения, которая находилась без сознания. Она скончалась – в 3:30 медики констатировали ее смерть. В 3:15 пожар был потушен.
 
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем (оставленная без присмотра зажженная свеча) и короткое замыкание электропроводки.

 

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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