Витебчанин хранил в тайнике в лесу более 28 кг марихуаны

В Витебске сотрудники милиции задержали 27-летнего мужчину, который прятал в тайнике в лесу возле деревни Старинцы Витебского района более 28 килограммов марихуаны. Сначала правоохранители обнаружили тайник с наркотиками, а затем установили его владельца, сообщили в областном УВД.

Всего в тайнике находилось около 28,5 кг марихуаны. Во время оперативных мероприятий милиционеры выяснили, что наркотическое средство принадлежит безработному жителю Витебска, который ранее не имел проблем с законом.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК. Мужчине грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.