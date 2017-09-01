МЧС: в Любани в частном доме взорвался отопительный котел

Во второй половине дня в воскресенье, 8 января, в Любани в частном жилом доме, хозяин которого находился в России, взорвался отопительный котел. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 16:30 от очевидца. Об этом сегодня сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Как оказалось, в котельной дома разорвался отопительный котел на твердом топливе, последующего горения не произошло. Кирпичная стена обрушилась, крыша была повреждена, уничтожены помещение котельной и сам отопительный котел.

Никто не пострадал. Владелец жилища в момент происшествия находился в России, а за домом присматривал его сосед. Причина разрыва котла устанавливается.