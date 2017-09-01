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09. 01. 2017

МЧС: в Любани в частном доме взорвался отопительный котел

Источник фото: МЧС

Во второй половине дня в воскресенье, 8 января, в Любани в частном жилом доме, хозяин которого находился в России, взорвался отопительный котел. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 16:30 от очевидца. Об этом сегодня сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Как оказалось, в котельной дома разорвался отопительный котел на твердом топливе, последующего горения не произошло. Кирпичная стена обрушилась, крыша была повреждена, уничтожены помещение котельной и сам отопительный котел.
 
Никто не пострадал. Владелец жилища в момент происшествия находился в России, а за домом присматривал его сосед. Причина разрыва котла устанавливается.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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