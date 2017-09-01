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09. 01. 2017

Когда твой худший враг - ковер: видео драки минчанина с ковром покорило интернет

В Интернете набирает популярность видеозапись эпичной схватки жителя Минска с ковром, выполненной в лучших традициях голливудских боевиков. На данный момент количество просмотров видео драки мужчины с ковром под названием «Когда твой худший враг – это ковер» на портале YouTube превысило 1 миллион.

Жительница Минска Виталия Пилюхина решила заснять необычный способ выбивания ковра от пыли, который продемонстрировал неизвестный мужчина, а затем выложила ролик на YouTube. Как видно на видеозаписи, мужчина яростно бьет ковер ногами, делает подсечки и перебрасывает через себя. Кульминацией стал момент, когда оба участника драки оказались на снегу. 
 
«Иногда ковер пытается дать сдачи», – шутят пользователи.
 

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