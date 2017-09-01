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09. 01. 2017

Под Щучином мужчина поджег мать за то, что она выпила его алкоголь

8 января в агрогородке Рожанка в Щучинском районе пьяный местный житель поджег свою 78-летнюю мать за то, что она пила его алкоголь. Пожилую женщину госпитализировали в больницу с термическими ожогами 15% поверхности тела, сообщили сегодня в УВД Гродненского облисполкома.

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48-летний житель агрогородка Рожанка распивал спиртные напитки с матерью и ее подругой. Позже он отправился спасть, а когда проснулся, то увидел, как его мать пила его алкоголь. Мужчину это привело в бешенство, он схватил спички и поджег ее кровать. Затем он пошел спать в другую комнату.
 
Вскоре он снова проснулся, но уже от дыма. В комнате, где лежала его мать, тлели постельные принадлежности и кровать. Мужчина схватил женщину и вынес на улицу. Пострадавшую с ожогами первой-четвертой степени ног и предплечья (15% тела) положили в больницу, а в отношении сельчанина завели уголовное дело.
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