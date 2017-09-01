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09. 01. 2017

Жительницу Витебска приговорили к 9,5 годам колонии за попытку отравить мужа

Источник фото: tut.by

9 января в Витебске областной суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Витебска, которая пыталась отравить своего 41-летнего мужа, чтобы завладеть его трехкомнатной квартирой. Женщина отправится в колонию общего режима на девять с половиной лет. На суде она признала себя виновной и выразила раскаяние в содеянном.

В Витебском областном суде сообщили, что женщину признали виновной в покушении на убийство из корыстных побуждений и незаконных без цели сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ. По совокупности совершенных преступлений ей назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.
 
Как ранее сообщал Телеграф, мужчина познакомился с женщиной, когда отбывал очередное наказание в исправительной колонии. Влюбленные расписались, и новоиспеченная супруга получила в распоряжение его трехкомнатную квартиру. Женщина стала сдавать в аренду это жилище, а сама продолжала жить в съемной квартире.
 
10 июня 2016 года на другой съемной квартире в Витебске женщина попыталась отравить супруга. Она привезла его туда, чтобы отпраздновать его выход на свободу. Во время застолья она подсыпала в стакан мужа сильнодействующее вещество. В квартире также присутствовала подруга женщин, благодаря которой мужчина остался жив. За день до этого она сообщила милиционерам о готовящемся покушении.
 
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