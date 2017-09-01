Указ президента: в Беларуси изменились правила приема в вузы и ссузы

В Беларуси по указу президента Александра Лукашенко изменились правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Абитуриентам разрешили сдавать четыре централизованных тестирования, сроки действия сертификатов продлены до двух лет, а количество резервных дней для сдачи ЦТ увеличены до трех.

Как сообщили 9 января 2017 года в пресс-службе главы государства, в Беларуси централизованное тестирование можно сдавать по четырем предметам (ранее – три), срок действия сертификатов с результатами прохождения тестов продлевается с одного года до двух. Еще одним новшеством стало увеличение количества резервных дней для сдачи ЦТ до трех.

Кроме того, выпускники профильных классов педагогического направления получают льготу при поступлении. Они смогут поступить учиться на педагогические специальности на бюджет без экзаменов, на основании результатов собеседования. Однако после получения диплома они будут обязаны отработать по распределению не менее 5 лет.