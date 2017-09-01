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09. 01. 2017

24 студента из Бангладеш сбежали из минского вуза в Европу

24 студента языковых курсов из Бангладеш сбежали из Белорусского государственного экономического университета. Изначально в социальных сетях появилась информация о пропаже 200 иностранных студентов, но в столичном вузе заявили, что исчезли только 24 студента.

В пресс-службе БГЭУ сообщили, что в начале осени 2016 года на подготовительные курсы к ним приехало 48 граждан Бангладеш. Молодые люди поселились в общежитиях, изучали русский язык и готовились к поступлению. Однако в последние месяцы некоторые из них перестали появляться. Из 48 человек осталось только 24, остальные по неизвестным причинам покинули места регистрации, сообщила пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж.
 
Руководство вуза было вынуждено обратиться в правоохранительные органы по повод исчезновения студентов из Бангладеш, пишет Onliner.by. По предварительной информации, пропавшие студенты сбежали в страны Евросоюза.
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