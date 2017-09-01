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09. 01. 2017

Бывшего главу агрокомбината "Скидельский" задержали за коррупциию

Бывшего руководителя агрокомбината «Скидельский» в Гродненском районе задержали по обвинению в коррупции. Расследование уголовного дела уже завершено. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили Телеграфу в пресс-службе управления Следственного комитета по Гродненской области.

Исполняющий обязанности гендиректора предприятия обвиняется в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности - по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса. 
 
Следователи установили, что с июля по сентябрь 2013 года бывший руководитель заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на сумму около 9,5 млрд рублей, тогда как их реальная цена составляла чуть больше 1,5 млрд рублей. Таким образом, он пытался создать видимость эффективной деятельности агрокомбината «Скидельский» и успешного выполнения показателей по производству и продаже продукции. В итоге предприятие понесло убытки в размере 8 млрд рублей.
 
Также выяснилось, что летом 2014 года подозреваемый заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры перевода долга, заведомо невыгодные для предприятия . В результате агрокомбинат необоснованно принял на себя долговые обязательства на сумму более 1,3 млрд рублей.
 
Обвиняемый сейчас находится под стражей, его имущество арестовано. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.
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