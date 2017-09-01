Белгидромет: вслед за морозами придут снегопады и порывистый ветер

Вслед за сильными морозами в Беларусь придут снегопады и порывистый ветер, сообщают специалисты Белгидрометцентра. По словам главного синоптика республики Дмитрия Рябова, в ближайшие дни морозы начнут понемногу ослабевать, но благоприятных погодных условий ожидать не стоит.

10 января осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь в юго-восточных районах, а 11-го числа будет без осадков. Местами образуется слабый туман, дороги будут скользкими. Во вторник в ночные часы термометр покажет 11-17 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 24, днем ожидается 6-12 градусов мороза. В среду температура воздуха ночью минус 12-19, местами до минус 23 градусов, днем – от 5 до 10 градусов мороза.

По данным белорусских синоптиков, в четверг ветер поменяет свое направление с северного на юго-западное. Установится сырая, ветреная с осадками погода. 12 января ночью местами, днем в большинстве районов пройдет кратковременный снег, возможна метель. Ночью будет 7-12 градусов ниже нуля, днем – от 0 до минус 8.

В пятницу, 13 января, на большей части Беларуси ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица, усиление ветра порывами до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит минус 1-13 градусов, днем будет от минус 5 до плюс 1. Аналогичный характер погоды будет и на предстоящих выходных, 14-15 января.