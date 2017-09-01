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09. 01. 2017

Беларусь отменила краткосрочные визы для граждан 80 стран

Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, которые прибывают в республику через Национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» подписал президент Александр Лукашенко 9 января 2017 года.

Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая весь Европейский союз, а также США, Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусов.
 
Для въезда в Беларусь без визы сроком до пяти дней иностранным гражданам нужно иметь при себе паспорт, необходимую сумму денежных средств (в размере не менее 2 базовых величин на один день пребывания в валюте или белорусских рублях) и медицинский страховой полис на сумму не меньше 10 тысяч евро.
 
Кроме того, граждане ряда страны должны иметь в документе многократную визу ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию и авиабилеты с вылетом из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда. Это требование касается граждан Вьетнама, Индии, Китая, Гаити, Гамбии, Гондураса, Намибии, Ливана, Самоа.
 
Также стоит отметить, что безвизовый режим не распространяется на граждан, которые прибывают в Беларусь авиарейсами из России, а также тех, кто собирается осуществить вылет в аэропорты России.
 
Указ вступит в законную силу спустя месяц после опубликования.
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